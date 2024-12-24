Ankara'da sahte içki operasyonu: 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi

DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki üretimi ve satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

17 operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 27 bin 300 litre etil alkol, 8 bin litre sahte şarap, 1800 şişe kaçak -sahte içki, 350 adet sahte TADAB bandrolü, 60 adet içki yapımında kullanılabilecek aroma, 8 adet IBC tank, 3 adet alkol damıtma kazanı ve içki üretiminde kullanılan 1 adet jeneratör ele geçirildi.

40 MİLYON LİRALIK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ele geçirilen ürünlerin yaklaşık 40 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 5 şüpheliye ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış cezası verildi.

1 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 MİLYON LİRA CEZA

Öte yandan, ekipler tarafından içki satışı yapan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde toplamda ise 15 milyon TL idari para cezası uygulandı.