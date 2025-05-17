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Ankara'da süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye denetim

Ankara'da süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye denetim Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 iletmeye gerçekleştirilen denetimleri duyururken, kanuna aykırı olduğu tespit edilen işletmelere toplamda 40 adet yasal işlem uygulandığını belirtti.