Vatandaşın güvenli gıdaya erişmesi adına gerçekleştirilen çalışmalar, ülke genelinde tüm hızıyla sürdürülüyor.
Üretim merkezlerine ve satış yapan işletmelere devamlı halde denetimler gerçekleştirilerek, vatandaş sağlığı güvence altına alınıyor.
"VATANDAŞIN GÜVENLİ GIDAYA ERİŞİMİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, son olarak Ankara'da gerçekleştirilen denetimlerin detaylarını aktardı.
Bakan Yumaklı paylaşımında, ürünlerin mevzuata uygunluğunun kontrol edildiğini belirtirken şu sözleri kullandı:
Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi en büyük önceliğimiz. Ankara'daki toptancılar sitesinde, süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirdik.
Denetimlerde tüketici sağlığını tehlikeye düşüren durumlar, taklit ve tağşiş hususlarının araştırılmasının yanı sıra, ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
"GÜVENİLİR GIDA İÇİN DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Kanuna aykırı faaliyet gösteren işletmelere 40 adet yasal işlem uygulandığını kaydeden Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Etiket bilgisi eksikliği-yanlışlığı, izlenebilirliğin sağlanamaması, bozulmuş-küflenmiş ürünlerin satışa sunulması, uygunsuz depolama koşulları gibi nedenlerle 40 ton ürünün satışı önlendi.
Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere toplam 40 adet yasal işlem uygulandı. Denetimlerle, tüketicimizin güvenilir gıdaya erişim hakkını korurken, kurallara uyan işletmelerimizin de yanında yer alıyoruz.
Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıda için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
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