Trabzon merkezli 19 ilde 120 milyonluk dolandırıcılık operasyonu

120 milyonluk vurgun ile ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medya ve ikinci el alışveriş platformları üzerinden sahte ürün ilanları verilerek, iletişime geçtikleri vatandaşlara "param güvende" veya "cüzdanım güvende" uygulamaları üzerinden ödeme yapılacağı söylenip güven telkin edilerek ve taklit edilerek oluşturulmuş sahte internet siteleri vasıtasıyla dolandırıcılık eylemlerinin gerçekleştirildiğinin belirlendiği vurgulandı.

SAHTE GSM HATLARIYLA DOLANDIRICILIK

Ayrıca yabancı kişiler veya üçüncü kişiler adına açılmış GSM numaralarından arama yapılarak veya uygulamalar üzerinden iletişim kurularak kiralık banka hesap numaralarına ürün veya hizmete ilişkin parayı göndermesi amacıyla vatandaşların yönlendirildiği, daha sonra hesaba para geldikten sonra hattın ve hesabın kapatıldığı veya paranın kendilerine gelmediği belirtilip ürünleri göndermeyerek vatandaşların dolandırıldığına dair şikayetler üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık (TCK 158) ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220)" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İLK OPERASYONDA 44 GÖZALTI

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturmada "Örgüt faaliyeti çerçevesinde hareket

eden ve kimlik tespiti yapılan 42 şüpheli ve 3 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 45 kişiye yönelik 13 Ocak 2026 tarihinde Trabzon merkezli 15 ilde (İstanbul, Gaziantep, Antalya, Ankara, İzmir, Mersin, Konya, Denizli, Karaman, Kayseri, Kütahya, Şanlıurfa, Bolu, Edirne ve Batman) yapılan eş zamanlı operasyonda 3 suça sürüklenen çocuk ve 41 şüpheli toplam 44 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

HESAPLARDAKİ 120 MİLYONLUK HAREKET ELE VERDİ

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada ise şu ifadelere yer verildi: