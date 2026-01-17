Abone ol: Google News

Aydın'da jeotermal boru hattında sızıntı yaşandı

Aydın'da jeotermal boru hattında meydana gelen buhar sızıntısından dolayı çalışma başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 02:17
  • Aydın'ın Germencik ilçesindeki jeotermal boru hattından buhar sızdı.
  • Olay yerine çeşitli belediye ve il müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
  • Bölgedeki yol ulaşıma kapatıldı, ekiplerin sızıntıyı giderme çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Germencik ilçesi Çamköy-Bozköy yolunun kenarından geçen jeotermal firmaya ait boru hattından buhar sızdı.

Haber verilmesiyle bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YOL KAPATILDI

Sızma nedeniyle Çamköy-Bozköy yolu ulaşıma kapatıldı.

Ulaşım, jandarmanın kontrolünde alternatif yollardan sağlanıyor.

Ekiplerin sızıntının giderilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

