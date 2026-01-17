Aydın'da jeotermal boru hattında sızıntı yaşandı

- Aydın'ın Germencik ilçesindeki jeotermal boru hattından buhar sızdı.
- Olay yerine çeşitli belediye ve il müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
- Bölgedeki yol ulaşıma kapatıldı, ekiplerin sızıntıyı giderme çalışmaları sürüyor.
Aydın'ın Germencik ilçesi Çamköy-Bozköy yolunun kenarından geçen jeotermal firmaya ait boru hattından buhar sızdı.
Haber verilmesiyle bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
YOL KAPATILDI
Sızma nedeniyle Çamköy-Bozköy yolu ulaşıma kapatıldı.
Ulaşım, jandarmanın kontrolünde alternatif yollardan sağlanıyor.
Ekiplerin sızıntının giderilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.