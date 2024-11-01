Ankara'da takside uyuşturucu satan torbacılar yakalandı

İHA

Ankara Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir taksinin içerisinde uyuşturucu satışı yapıldığına dair ihbarları değerlendirerek çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, düzenlendikleri operasyonda suçüstü yakaladıkları B.K. ve S.Ş.’yi takside, M.G.’yi ise belirledikleri başka bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.

14 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNAN ZANLI YAKALANDI

Yakalanan B.K.’nin evinde yapılan aramalarda, kardeşi İ.K. da yakalanarak gözaltına alındı. İ.K.’nin, 6 farklı dosyadan toplam 57 suç kaydının olduğu ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şahısların evlerinde ve ticari takside yapılan aramalarda 561 adet ‘galara’ hap, 21 gram esrar, kurusıkı tabanca ve 22 adet fişek, pompalı tüfek, 17 kartuş ve 6 tane 7.65 çapında tabanca fişeği ele geçirildi.