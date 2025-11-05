Ankara'da toprak kayması: Yol trafiğe kapatıldı

- Ankara'nın Beypazarı ilçesi Adaören Mahallesi'nde toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.
- Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiği durdurdu, mahalle sakinleri alternatif yollar kullandı.
- Mahalle muhtarı Yusuf Ok, çıkan suyun değerli olduğunu düşündüklerini belirtti.
Ankara'da Beypazarı ilçesine 21 kilometre uzaklıktaki Adaören Mahallesi giriş yolunda çıkan kaynak suyu toprak kaymasına neden oldu.
YOL ULAŞIMA KAPANDI
Toprak kayması nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı.
Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemi alınırken, mahalle sakinleri evlerine gidebilmek için alternatif yolları kullandı.
"ÇIKAN SUYUN DEĞERLİ BİR SU OLDUĞU KANISINDAYIZ"
Adaören Mahallesi Muhtarı Yusuf Ok, "Mahallemizin girişinde yolun üstünde su çıktı. Çıkan su ile mahalle girişindeki yola toprak kaydı. Beypazarı jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Kırsal alanda çıkan suyu mahalle muhtarlığı olarak analiz yaptıracağız. Çıkan suyun değerli bir su olduğu kanısındayız" dedi.