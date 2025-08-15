Ankara'da trafik kavgası: Tartıştığı sürücüye kılıç salladı

Ankara trafiğinde maganda dehşeti..

Başkent'in en işlek güzergahlarından biri olan protokol yolunda meydana gelen olay, görenleri şaşkına çevirdi..

Aynı yolda ilerleyen ki sürücü arasında gerçekleşen seyir halindeki tartışma büyüyerek gerginliğe dönüştü.

KILIÇ SALLAYARAK TEHDİTLER SAVURDU

Sürücülerden biri seyir halindeyken, aracının camından kılıç sallayarak diğer sürücüye tehditler savurdu.

TAKİP ETTİ, DURDURMAYA ÇALIŞTI

Elindeki kılıçla iki kez araca vurarak hasar veren sürücünün, diğer aracı bir süre takip ettiği ve durdurmaya çalıştığı öğrenildi.

MAGANDA KAMERADA

Trafik magandasının kılıcı savurduğu anlar ise araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.