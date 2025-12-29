Abone ol: Google News

Ankara’da uyuşturucu yüklü tıra operasyon: 2 gözaltı

Ankara’da uyuşturucu madde yüklü tıra yapılan operasyonda 3 kilo 850 gram kokain ve 73 bin 476 hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 02:39
Ankara Narkotik Şube ve Yunus ekipleri ortak çalışmaları ile uyuşturucu madde yüklü tıra operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken 3 kilo 850 gram kokain ve paket halinde 73 bin 476 adet extacy hap ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde araç içerisindeki bir şahsın aranması bulunduğundan dolayı sahte kimlik kullandığı tespit edildi. 

