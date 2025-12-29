Ankara’da uyuşturucu yüklü tıra operasyon: 2 gözaltı Ankara’da uyuşturucu madde yüklü tıra yapılan operasyonda 3 kilo 850 gram kokain ve 73 bin 476 hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Göster Hızlı Özet Ankara'da uyuşturucu yüklü tıra yapılan operasyonda 3 kilo 850 gram kokain ve 73 bin 476 hap ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslardan biri, sahte kimlik kullandığı için aranmaktaydı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Ankara Narkotik Şube ve Yunus ekipleri ortak çalışmaları ile uyuşturucu madde yüklü tıra operasyon düzenlendi. 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken 3 kilo 850 gram kokain ve paket halinde 73 bin 476 adet extacy hap ele geçirildi. Yapılan kontrollerde araç içerisindeki bir şahsın aranması bulunduğundan dolayı sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

