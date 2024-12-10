Ankara’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Ankara İl Jandarma komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Ankara Altındağ’da bir grubun yasa dışı silah ticareti yapmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisi öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma ekibinin, Mamak ilçesinin Gökçehöyük Mahallesi'nde bulunan bir mandırada düzenlediği operasyon sonucunda; 14 adet 9 mm çapında tabanca, 14 adet şarjör, 40 adet 9 mm tabanca mermisi ve 1 adet av tüfeği ile tüfeğin şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatı üzerine, iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.