Ankara’da zeytinyağı yüklü tanker kaza yaptı

İHA
Ankara'da gece saatlerinde Elmadağ ilçesi E90 Karayolu üzerinde, tanker şoförünün kontörlü kaybetmesinin ardından tanker devrildi.
Tankerde yangın çıktı
Zeytinyağı yüklü tankerin devrilmesinin ardından yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürüldü, sürücü hastaneye kaldırıldı
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken yaralanan sürücüsü ise hastaneye sevk edildi.
Ankara-Aksaray yolu ise güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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