Ankara’da zeytinyağı yüklü tanker kaza yaptı
İHA

Ankara'da gece saatlerinde Elmadağ ilçesi E90 Karayolu üzerinde, şoförünün kontörlü kaybetmesinin ardından tanker devrildi.

Tankerde yangın çıktı

Zeytinyağı yüklü tankerin devrilmesinin ardından çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürüldü, sürücü hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken yaralanan sürücüsü ise hastaneye sevk edildi.

Ankara-Aksaray yolu ise güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)