Ankara'daki yol çalışmaları trafiği kilitledi

Ankara'da bitmeyen yol çalışması isyan ettirdi..

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Eylül'de başlatılan Sincan Yenikent girişindeki köprülü kavşak çalışması nedeniyle Yenikent–Ankara Ayaş Yolu'nun belirli bir kısmı trafiğe kapatıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Araç geçişleri, alternatif güzergah olarak Cumhuriyet Bulvarı'na yönlendirildi. Yapım çalışmaları nedeniyle araç trafiği yavaşladı, uzun kuyruklar oluştu.

ANKARALILAR TEPKİLİ

Bölgede taksicilik yapan Taner Aksoy, yaptığı açıklamada, Yenikent'te yol ve tren yapımı çalışmalarının uzun yıllardır sürdüğünü, bu durumdan mağdur olduklarını söyledi.

"İNSANLAR ÇIKMAZA GİRDİ, MAHALLE ARALARI ARABA DOLU"

İnsanların evlerine ve işlerine gitmekte zorlandığını belirten Aksoy, "İnsanlar çıkmaza girdi, labirentin içine düştü. Nasıl çıkacaklar belli değil. Bilinçsiz insanların elinde mi, yapmayı mı bilmiyorlar diyeyim, nasıl olacak bilmiyorum. Önce bu taraf tıkanıyordu, şimdi başka taraf. Değişen hiçbir şey yok. İnsanlar, sanayinin oraya kilometrelerce yol gidiyor. Mahalle araları araba dolu, tehlike saçıyor. Çoluk çocuğun ezilme tehlikesi bile var mahalle aralarında. Kolayca düzeleceğini zannetmiyorum." dedi.

"BEN 30 SENEDİR BURADA OTURUYORUM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Bölge esnafı Mehmet Öz, çalışmadan kaynaklı oluşan trafiğin yoğunluğuna dikkati çekerek, "Günlük en az 5-6 kaza oluyor. Vatandaşa yazık. Millet birbiriyle kavga ediyor. Mahalle araları sıkıştı. Çift taraflı araba çekiliyor, ortadan araçlar geçmeye çalışıyor. Ben 30 senedir burada oturuyorum, böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

"VATANDAŞ 1,5 KİLOMETRE FAZLA YOL YAPIYOR"

Çalışma nedeniyle Yenikent çıkışına 50 dakikada ulaşıldığını iddia eden Öz, "Vatandaş 1,5 kilometre fazla yol yapıyor. Önceden plan program olsaydı. Bu akışı önceden planlamak lazım. 'Pat' diye orayı kapat, burayı kapat, vatandaş çok eziliyor." değerlendirmesinde bulundu.

GİMAT ALT GEÇİDİNDE ÇALIŞMALAR 2 AY ÖNCE BAŞLADI

Çalışmalarına yaklaşık 2 ay önce başlanan Anadolu Bulvarı Gimat alt geçidi genişletme çalışmaları kapsamında trafik akışı yan yollara yönlendirilirken, Bağdat Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

Burada da çalışmadan kaynaklı araç trafiğinin yoğunlaştığı görüldü.

"OKULLARIN AÇILMASINA GÜNLER KALA YOL KAPATILDI"

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, yol çalışmalarının mağduriyetin az olması için yaz aylarında yapılması gerektiğini belirtti.

ABB yönetiminin üç ay boyunca bu konuda çalışma yapmadığını savunan Baykoç, "Okulların açılmasına günler kala, günlük 400 bin kişinin kullandığı Yenikent-Ankara Ayaş yolu kapatıldı. Bu yol sadece Sincan ve Yenikent'i değil, Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerimizi de doğrudan etkiliyor. Vatandaşlarımız saatlerce trafikte beklemek, evlerine yürüyerek gitmek zorunda kalıyor. Bu hizmet değil, açıkça zulümdür." ifadelerini kullandı.

240 GÜN SÜRECEK

Baykoç, köprülü kavşak yapımının, 240 gün süreceğini ifade etti.

Gimat alt geçidi çalışmasına ilişkin de bölgenin sanayi, toptancılar sitesi ve çevre yolu bağlantısına hizmet ettiğine değinen Baykoç, "Gimat esnafı ciddi zarar görüyor, vatandaşlarımız 20 dakikalık yolu 2 saatte gidiyor. Zamanın bu kadar hoyratça harcanması kabul edilemez. Bu, vatandaşa yapılmış büyük bir zulümdür." açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları ise köprülü kavşak ve alt geçidin kısa sürede tamamlanacağını, çalışmaların ulaşımın rahatlaması için yapıldığını kaydetti.