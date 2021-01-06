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    Ankara'yı sis kapladı

    Ankara'nın genelinde gece geç saatlerden itibaren görülen sis kent merkezi ve çevre yollarında etkili oldu.
    • İHA
    • 06.01.2021 - 07:05
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 07:13
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    Ankara'yı sis kapladı

    Ankara'da sis nedeniyle Çankaya, Sıhhiye, Balgat, Dikmen, 100. Yıl, Çukurambar, Çayyolu semtleri, İstanbul, Konya ve Eskişehir yolu, Esenboğa Havaalanı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

    Ankara'yı sis kapladı İZLE


    GİZLİ BUZLANMAYA KARŞI UYARI YAPILDI

    Kentin merkezindeki sokaklarında sis altında kalması görenleri şaşırttı. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışı olumsuz etkilendi.

    Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu noktalarda hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Ankara yı sis kapladı #1

    Ankara yı sis kapladı #2

    Ankara yı sis kapladı #3

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