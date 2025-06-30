Antalya Gazipaşa'da orman yangını

İzmir'de çıkan yangına müdahale sürerken, bir yangın haberi de Antalya'dan geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

1 EV TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin yaklaştığı 1 evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.