Antalya Havalimanı'na teker koyan uçağın motorunda yangın çıktı

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya’da fırtına etkisini sürdürürken, Antalya Havalimanı’na teker koyan Azamut Havayolları’na ait ‘Sukhoi Superjet 100’ tipi uçağın motorunda yangın çıktı.

Hızla yönlendirilen ekipler yangına müdahale ederken, uçaktaki 79 yolcu tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, uçağın park pozisyonuna çekildiği belirtildi.

HAVA TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Olay sırasında iniş için bekleyen bazı uçakların havada tur attığı, motoru yanan uçağın park pozisyonuna alınması sonrası hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

"TÜM YOLCULAR YARA ALMADAN TAHLİYE EDİLDİ"

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Rusya Federasyonu’na ait Azamut Havayolları’na ait uçağın iniş anında motorunda yangın çıktığını ve anında müdahalenin gerçekleştirilip, alevlerin söndürüldüğünü söyledi.

Yangının tam iniş sırasında meydana geldiğini anlatan Seyitoğlu, "Uçaktaki tüm yolcular yara almadan tahliye edildi, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olayla ilgili bir açıklama yaparak, uçağa pilotların acil durum çağrısı üzerine 21.36'da hızlı bir şekilde müdaha edilerek 89 yolcu ve 6 mürettebatın tahliye edildiğini açıkladı.

Antalya Havalimanı'nda inişler olay nedeniyle gece saat 03.00'a kadar iptal edildi.

HAVALİMANINA İNİŞLER GECE 03.00'E KADAR İPTAL EDİLDİ

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: