Antalya servis esnafı 'C' plaka zorunluluğunu coşkuyla karşıladı

DHA

Vergi kaydı ve yasal belgeleri olmadan servis işletmeciliği yapanlar artık, ciddi para cezaları ile karşılaşacak.

Bu işletmeler ya yasal sürece geçecek ya da cezalar nedeni ile sahayı tamamen terk edecek.

SERVİSCİLER KARARI KUTLADI

Kayıt dışılığı ve haksız rekabeti ortadan kaldıracak UKOME kararıyla taşımacılık işlerinin tamamında C plakanın zorunlu hale gelmesi, servisçi esnafı tarafından D400 karayolunda 2 bin araçlık konvoy ve haberi davul zurnayla kutladı.

32 BİN 233 TL TRAFİK CEZASI VAR

Yapılan denetimler sırasında "C" plakasız ve ilgili belediyeden "Güzergah İzin Belgesi ve Araç Uygunluk Belgesi" almadan servis taşımacılığı yaptığı tespit edilen araçlara; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-2/3-a maddesi kapsamında araç 60 gün trafikten men edilecek ve sürücülere 32 bin 233 TL trafik cezası, bir yıl içerisinde tekerrürü halinde; 64 bin 466 TL işlem uygulanacak.

ESNAF MUTLU

Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin; “Antalya Servisçi esnafımızın 25 yıllık sorununu çözümüne katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Haklarımızın koruma altına alınmasını da 3 km’lik konvoy ile kutluyoruz.”

Servisçilerin kutlamasına katılan UKOME Antalya Daire Başkanı Nurettin Şengü de; "25 yıldır devam eden sorun çözülmüştür. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

60 GÜN TRAFİKTEN MEN VE SÜRÜCÜYE 32 BİN 233 TL CEZA

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yapılan servis taşımaları, "C" plakalı araçlarla yapılabilecek. Yapılan denetimler sırasında "C" plakasız ve ilgili belediyeden, "Güzergah İzin Belgesi ve Araç Uygunluk Belgesi" almadan servis taşımacılığı yaptığı tespit edilen araçlara; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-2/3-a maddesi kapsamında araç 60 gün trafikten men edilecek ve sürücülere 32 bin 233 TL trafik cezası, bir yıl içerisinde tekerrürü halinde; 64 bin 466 TL. işlem uygulanacak.

"C" plakası olmayan araçlardan servis taşımacılık hizmeti alan yolculara da; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-2/6 maddesi kapsamında yolcu başına 2 bin 143 TL. trafik cezası uygulanacak.