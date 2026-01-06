Antalya TOKİ kura tarihi 2026: TOKİ Antalya 13.213 konut kurası ne zaman, saat kaçta? CANLI TAKİP EKRANI...

Yüzyılın toplu konut projesinde başvuru sayısı en yüksek illerden biri de Antalya oldu.

13 bin 213 konut için kura takvimi netleşen Antalya'da detaylar merak edildi.

Antalya için başvuru yapan vatandaşlar, kuranın ne zaman çekileceğini araştırıyor. Bu kapsamda, "TOKİ Antalya kurası ne zaman" sorusu gündemde yer alıyor.

Özellikle Konyaaltı ve Döşemealtı gibi merkez ilçelerdeki dev yatırımların yanı sıra, Akseki'den İbradı'ya kadar il genelinde yayılmış bir konut ağı planlandı.

Peki; Antalya TOKİ 13 bin 213 konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...

ANTALYA TOKİ KURA TAKVİMİ 2026

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, Antalya’daki kura çekilişi 10 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kura Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi

Kura Saati: Henüz belli olmadı.

İzleme Platformu: TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Sonuç Sorgulama: Çekilişin hemen ardından e-Devlet ve toki.gov.tr üzerinden isim listesi sorgulanacak.