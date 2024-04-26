Antalya'da 16 kişilik minibüsten 35 turist çıktı Manavgat'ta trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde birçok minibüse fazla yolcudan ceza uygulanırken, turizm bölgesinden gelen minibüsten inen yolcu sayısı görenleri şaşkına çevirdi.

İHA

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önlenebilmesi amacıyla Manavgat’ın farklı noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor..

Denetimler sırasında karşılaşılan bazı olaylar görenleri hayrete düşürüyor.

35'in üzerinde yolcu çıktı

Turizm bölgesinden gelen 16 kişi kapasiteli bir minibüsten 35'in üzerinde yolcu inerken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Denetim sırasında kapısı açılan minibüsten fazla yolcudan dolayı turistlerin hızla inmek zorunda kaldığı gözlendi.

Fazla yolcu taşıdığı tespit edilen minibüs şoförlerine 540 TL para cezası ve 10 ceza puanı uygulandı.

ATV’li turiste ceza kesildi

Yanında eşiyle birlikte kiraladıkları ATV araç ile Manavgat’a gelen yabancı uyruklu turist ise kırmızı ışık ihlali yaptığı için trafik ekipleri tarafından durdurulurken trafik ekiplerine itiraz etti.

Uzun süre itiraz eden turist, kendisinin geçtiği sırada trafik ışığının turuncu olduğunu söylemesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)