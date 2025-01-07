Antalya'da 4 yıl sonra yıkılan çardak kentten geriye kalanlar

DHA

Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy sahilinde aralarında konteyner şeklinde yapılanların da bulunduğu 600 çardak, yaklaşık 60 yıl önce kuruldu.

Binlerce tatilcinin her yaz mevsimini geçirdiği yer olarak öne çıkan, 'Denize sıfır, 5 yıldızlı otellere komşu, bedava tatilin adresi' olarak da bilinen çardaklar için 2021 yılında dikkat çeken bir karar alındı.

KARAR YILLARCA ERTELENDİ

2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sahilin koruma altına alınması sonrası, bölge için yıkım kararı verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Aksu Belediyesi'ne yıkım kararını göndermesiyle başlayan süreç, yıllarca ertelendi.

ÇARDAKLAR 2024 YILINDA YIKILDI

Yerel seçimler sonrası verilen sürenin dolmasının ardından çardaklar, 2024 Kasım ayında sabaha karşı sahilin giriş ve çıkışları kamyonla kapatılıp, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Sahildeki tahta parçaları ve hurdaya dönen bazı eşyaları da bölge halkı kendi imkanlarıyla topladı.

BAZI EŞYALARIN TAMAMEN TOPLANMAMASI GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE YOL AÇTI

Sahilin boşaltılmasının üzerinden 1,5 ay geçti.

Sahildeki kırık tahta parçaları ve bazı eşyaların tamamen toplanmaması, görüntü kirliliğine neden oldu.

Bölgenin tamamen halka açılmasının ardından sahile gidenler, görüntü kirliliğinden yakındı.

DRONE İLE KAYDA ALINDI

Drone'la çekilen görüntülerde tahta ve çardakların üzerini kapatmak için kullanılan naylon çadırlar dikkati çekti.

Zaman zaman dalgaların sahile kadar ulaşması nedeniyle bazı çöplerin ve eşya parçalarının denize karıştığı görüldü.