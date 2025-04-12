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İHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde Ayyıldız Masterler sporcuları, eğlenceli bir sürprize imza attı. İlk olarak plan yapıp 112 Acil Servis hattını arayarak, "Futbol sahasında büyük bir kavga var" ihbarı yaptılar. Kavga ediyormuş gibi sahada görüntü veren sporcular, polis ekipleri geldiğinde ise Türk Bayrağı açıp meşalelerle Polis Günü'nü kutlayarak büyük bir sürpriz gerçekleştirdiler.

"BURADA MAÇ YAPABİLİYORSAK, POLİSLERİMİZE BORÇLUYUZ"

Olay yerine ulaşan polisler, sporcuların şakasından oldukça keyif aldıklarını ifade etti. Ayyıldız Masterler takım kaptanı Hacı Çelik, "Bugün burada maç yapabiliyorsak, bunu polis teşkilatımıza borçluyuz" dedi. Polisler, sporcularla hatıra fotoğrafı çektikten sonra, şakanın detaylarını polis haber merkezine bildirerek, keyifli anı özetlediler.