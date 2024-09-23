Antalya'da araç camından gösterilen silah oyuncak çıktı

DHA
Antalya-Kemer D 400 kara yolu tüneller bölgesinde seyir halindeki bir araçtan yola doğru tabanca gösterilmesine ilişkin videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ile Kemer Jandarma Komutanlığı dedektifleri inceleme başlattı.
SİLAH OYUNCAK, TUTAN ÇOCUK
Araştırma sonunda Ş.Y.'nin kullandığı aracın ön yolcu koltuğunda oturan 8 yaşındaki oğlu M.Y.'nin, tahtadan yapılmış oyuncak silahı dışarıya doğru tuttuğu tespit edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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