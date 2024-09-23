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Antalya'da araç camından gösterilen silah oyuncak çıktı

Antalya'da araç camından gösterilen silah oyuncak çıktı Seyir halindeki araçtan yola doğru tabanca gösterildiğine ilişkin videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuyu araştıran jandarma, silahın oyuncak, onu tutan kişinin de çocuk olduğunu belirledi.