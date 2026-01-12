Abone ol: Google News

Tokat-Sivas karayolunda yolcu otobüsü tıra çarptı

Tokat-Sivas karayolunda yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 18:11
  • Tokat-Sivas karayolunda bir yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı.
  • Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
  • Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yollarda kaza haberleri de art arda gelmeye başladı. 

Son olarak Tokat-Sivas karayolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, önündeki tıra arkadan çarptı.

YARALILAR VAR

Kaza sonucu olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

