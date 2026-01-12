Tokat-Sivas karayolunda yolcu otobüsü tıra çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yollarda kaza haberleri de art arda gelmeye başladı.

Son olarak Tokat-Sivas karayolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, önündeki tıra arkadan çarptı.

YARALILAR VAR

Kaza sonucu olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.