Ankara'da tekmeli yumruklu darp kamerada

- Ankara Keçiören'de bir kişi, 5 kişi tarafından tekme ve yumruklarla yol ortasında darp edildi.
- Olay cep telefonuyla kaydedilirken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
- Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ankara'da dehşet veren olay...
Sabah saatlerinde Keçiören ilçesinde bir kişi, kimliği belirsiz 5 kişi tarafından yol ortasında darbedildi.
TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER
Grubun, yere düşen kişiye tekme ve yumruklarla darbetmesi cep telefonuyla kayda alındı. Aldığı darbelerle yaralanan kişi, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.