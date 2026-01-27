Antalya'da bıçak ve zincirlerin kullanıldığı kavgaya 3 tutuklama Antalya’nın Alanya ilçesinde bıçaklı ve zincirli kavgada 7 kişiden B.G, A.D ve H.D. tutuklandı. 2'si nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla diğer 2'si ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Antalya'da Alanya'nın Saray Mahallesi Nergis Sokak'ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüşen olayda 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. ALANYA'DA KAVGA SONRASI 3 TUTUKLAMA Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, otomobille olay yerinden kaçarken polis kovalamacası sonucu Hacet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G. ve HG adlı 7 şüpheli Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.G, A.D ve H.D. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 2'si nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla diğer 2'si savcılıkça serbest bırakıldı.

