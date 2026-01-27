İstanbul'da şiddet iddiası olan kreşte polis inceleme yaptı İBB’ye bağlı kreşte çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürerken, gece saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri kreşe gelerek çalışma gerçekleştirdi.

Göster Hızlı Özet İstanbul'da İBB'ye bağlı bir kreşte çocuklara yönelik darp ve istismar iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi ve spor hocası cinsel saldırı suçundan tutuklandı.

İstanbul'da Eyüpsultan'da bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde çocukların darp ve istismar edildiğine dair İstanbul Valiliği tarafından soruşturma açılmıştı. KREŞ SORUŞTURMASINDA SPOR HOCASI TUTUKLANDI Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyet gösteren kreşte iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin adliyeye getirilmesi talimatı verdi. Şüpheliler alınan ifadeler sonrasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, spor hocası olan şüphelinin 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanmasına karar verildi. Olayla ilgili gece saatlerinde Eyüpsultan'da bulunan kreşe gelen olay yeri inceleme ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

