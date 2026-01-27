Abone ol: Google News

Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaşam savaşı veriyor

Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 02:41
  • Muğla'da otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.
  • Çocuk hastanede tedavi altına alındı, sürücü gözaltında.
  • Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma devam ediyor.

Muğla’nın Dalaman ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde F.K'nin kullandığı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Birkan Ç.'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

