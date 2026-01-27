Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaşam savaşı veriyor

- Muğla'da otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.
- Çocuk hastanede tedavi altına alındı, sürücü gözaltında.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma devam ediyor.
Muğla’nın Dalaman ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde F.K'nin kullandığı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Birkan Ç.'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
FECİ KAZA KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.