Antalya'da bir kişinin arazisi hariç, herkesin hissedar olduğu köy

Antalya'nın Kumköy Mahallesi, 2008 yılına kadar Serik’e bağlı bir köy iken, Büyükşehir Yasası sonrası Aksu ilçesine bağlanarak mahalleye dönüştü. Kumköy’de köy yerleşkesindeki neredeyse tüm evler, hâlen köylülerin hissesi olarak kayıtlı. Bu ilginç durumun temeli, 1952 yılında yapılan kadastro çalışmalarına dayanıyor.

TAPU MEMURLARI SADECE KAHVECİYE İLGİ GÖSTERDİ

O dönemde tapu memurlarının ilgilendiği tek kişi, köy kahvehanesinin sahibi Recep Durmaz oldu. Diğer köylüler tapu yaptırmak istemedi ve memurlara ilgi göstermedi. Kadastro memurları da yalnızca Durmaz’ın evini ve kahvesini müstakil tapuya kaydederken, diğer tüm evler köylüler arasında hisseli olarak tescil edildi.

700'DEN FAZLA HİSSEDAR VAR

Kumköy’ün eski muhtarı İzzet Tekin, köydeki her parselde 700’ün üzerinde hissedar bulunduğunu belirtti. Tekin, köy içi imarlı alanlarda 74 parselde yaklaşık 500 dönümlük arazinin tüm köylüye ortak çıktığını, sadece Recep Durmaz’ın müstakil tapulu alanının bulunduğunu aktardı.

ARAZİ SORUNU KISMEN ÇÖZÜLDÜ

Tarla ve tarım arazilerinde yapılan toplulaştırma çalışmalarıyla hisseli sorun çözüldü. Ancak köy içi imarlı parsellerde sorun devam ediyor ve çözümü için imar çalışmaları bekleniyor. Komşu köy Kundu’da yapılan uygulamaların Kumköy’e de gelmesiyle, köylüler evlerinin müstakil tapularına kavuşmayı umut ediyor.

KAHVEHANENİN KÜLTÜREL DEĞERİ KORUNUYOR

Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği Başkanı Erden Arı, Recep Durmaz’ın kahvehanesi ve evinin hala ayakta olduğunu belirterek, yapının kültürel değer taşıdığını vurguladı. Kahvehanenin 80 yıldan fazla süredir ayakta durduğunu ve köyün ilk tapu alan yerinin burası olduğunu ifade etti.

Recep Durmaz vefat ettikten sonra kahvehaneyi işleten Ahmet Öksüz, kahvenin tarihi kökenine değinerek 1995’ten 2020’ye kadar işletildiğini ve köyün tarihine ışık tuttuğunu söyledi.