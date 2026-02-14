Mersin'de etkili olan sağanak 8 bin dönüm tarım arazisini sular altında bıraktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sel felaketi...

Yağışların etkili olduğu Egemen, Akarsu, Kelahmet ve Halitağa mahallelerinde sera alanları ve açık tarım arazileri suyla kaplandı.

Nektarin ve limon bahçeleri ile sebze ekili alanlarda büyük hasar oluştu.

40 ÇADIR SU ALTINDA KALDI

Ayrıca bölgede çalışan tarım işçilerinin kurduğu 40 çadırın da su baskınından etkilendiği öğrenildi.

Üreticiler, zarar gören arazilerde inceleme yapılmasını ve destek sağlanmasını bekliyor.

NEKRATİN VE LİMON BAHÇELERİ ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 300 dönüm nektarin ve limon bahçesinin sular altında kaldığını belirten üretici Mehmet Akbulut, ağaçların ciddi zarar gördüğünü söyledi.

65 dönüm alanda biber ve patlıcan eken Ferdi Afşin ise ürünlerinin tamamen suya gömüldüğünü belirterek mağdur olduklarını dile getirdi.

"8 BİN DÖNÜM TARIM ARAZİSİ SULAR ALTINDA KALDI"

Egemen Mahallesi azası Kamber Şahin yaptığı açıklamada, "Zararımız çok büyük. 8 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Seralarda kabak, patlıcan, kavun ve biber bulunuyor. Ayrıca nektarin ve limon ağaçları da sular altında kaldı" dedi.

Yağışlardan Akarsu Mahallesi, Kelahmet Mahallesi ve Halitağa Mahallesi başta olmak üzere birçok kırsal mahalledeki sera alanları zarar gördü.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması ve üreticilere destek sağlanması bekleniyor.