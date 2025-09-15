Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Antalya'da Çığlık Mahallesi Yarcakmuar yayla yolunda, Mevlüt Gökmen’in kontrolünü kaybettiği 07 UL 885 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yaklaşık 60 metre uçuruma yuvarlandı.

DİK YAMAÇTA KAZA: SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dik yamaçtan ulaşılması güç olan kaza bölgesine uzun uğraşlar sonucu ulaşan ekipler, sürücü Mevlüt Gökmen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gökmen’in yalnız olduğu tespit edilen kazada, cenazesi nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bulunduğu yerden güçlükle çıkarılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.