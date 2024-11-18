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Antalya'da yaşayan H.Ö, şubat ayında internet üzerinden bilet alarak konsere gitmek istedi.

Konser için mekana gittiğinde tek erkek olması sebebiyle içeri alınmayan H.Ö'ye, "Tek kadın olsaydın mekana alırdık." denildi.

Sebebini sorduğunda "mekandaki kadın/erkek sayısı dengesinin gözetilmesi" nedeniyle söz konusu uygulamanın yapıldığı cevabını aldı.

Bileti aldığı internet sitesine e-posta göndererek bilet ücretinin iadesini talep eden H.Ö'ye, "etkinlik kurallarında kadın/erkek dengesinin gözetileceğine ilişkin bir madde bulunduğu" belirtilerek iade yapılmadı.

ŞİKAYET ETTİ

Cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağı ihlaline uğradığını ileri süren H.Ö, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu.

Başvuru kapsamında görüş istenen bilet satıcısı firma, sadece aracılık ettiklerini, organizasyonda herhangi bir sorumlulukları bulunmadığını savundu.

"KADIN/ERKEK SAYISINI EŞİTLEMEK İÇİN YAPTIK"

Konserin düzenleneceği mekan ise görüşünde, etkinlikte kadın/erkek sayısının dengelenmesi adına söz konusu uygulamanın yapıldığı, bilet almak isteyenlere bu şartların sunulduğu ve kabul edenlere bilet satıldığı bilgisini verdi.

Görüşte, "damsız girilmez" uygulamasının kadınların eğlence mekanlarında rahatsız edilmemesi, güvenliklerinin sağlanması adına yapıldığı belirtilerek, sektörde faaliyet gösteren benzer işletmelerde de olduğu, başvurucunun ücret iadesi talebinin de sonradan karşılandığı ifade edildi.

141 BİN 934 LİRA CEZA

Başvuruyu inceleyen TİHEK, ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmederek, bileti satışı yapan internet sitesi ile konserin düzenlendiği mekana ayrı ayrı 141 bin 934 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.