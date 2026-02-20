Antalya'da köpeği av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı

Antalya'da köpeği av tüfeğiyle ateş ederek öldüren şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.D. isimli şahsın Örnek Mahallesi Kumyolu mevkiinde bulunan tersanede köpeğinin M.K. tarafından öldürüldüğü ihbarında bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Av tüfeğiyle ateş ederek köpeğin ölümüne sebep olduğu iddia edilen M.K., motosikletle kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Yakalandığında alkollü olduğu belirlenen M.K.'nin olayda kullandığı av tüfeği ise olay yerinin yakınında saklanmış halde bulundu.
Trafik ekiplerince 43 bin 224 lira para cezası uygulanan ve gözaltına alınan M.K., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)