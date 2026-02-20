Samsunspor, FK Shkendija'yı tek golle yıktı

UEFA Konferans Ligi’nde 2025-2026 sezonunun son 16 play-off turu ilk maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Jeton Bekjiri’nin çalıştırdığı Kuzey Makedonya ekibi FK Shkendija ile Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor, Norveçli hakem Rohit Saggi’nin düdük çaldığı müsabakada Tose Proeski Arena’da karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Samsunspor, konuk olduğu rakibi FK Shkendija'yı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

PENALTI KAÇTI

Samsunspor'da penaltı kullanan Cherif Ndiaye, 7. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

GALİBİYET TEK GOLLE GELDİ

İlk yarı, 0-0 golsüz eşitlikle tamamlanırken Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 1-0 kazanan Samsunspor, rövanş öncesi avantaj elde etti.

RÖVANŞ SAMSUN'DA

Rövanş mücadelesi, 26 Şubat Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Samsunspor, Shkendija'yı geçerse UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalacak.

Karadeniz temsilcisi son 16'ya kalması halinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ya da İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu 12-13 Mart ve 19-20 Mart'ta oynanacak.

THORSTEN FINK'İN İLK MAÇI

Bu sonuçla birlikte Samsunspor'da Thomas Reis'in ayrılığının ardından göreve gelen teknik direktör Thorsten Fink, ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı.