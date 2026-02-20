Abone ol: Google News

Hatay'da köprüden düşen çocuğun cesedine ulaşıldı

Hatay'da köprüden çaya düşen 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni düştüğü yerden 1 kilometre uzakta bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde 10 yaşındaki Suriye uyruklu Mehur El Ali, köprüden Özerli Çayı'na düşerek akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Akıntıya kapılan çocuğun düştüğü yerden 1 kilometre ileride cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

