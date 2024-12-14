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Antalya'da market sahibi namaz kılarken Alman turist çantasını doldurup gitti

Antalya'da market sahibi namaz kılarken Alman turist çantasını doldurup gitti Manavgat ilçesinde bulunan markete giren Alman turist, işyeri sahibinin namaz kılmasını fırsat bilerek elindeki poşete, çikolata ve sigara koydu. Durumu güvenlik kamerasına bakınca fark eden iş yeri sahibi, poşetteki malzemeleri boşalttırdıktan sonra polis çağırarak Alman turisti karakola teslim etti.