Antalya'da market sahibi namaz kılarken Alman turist çantasını doldurup gitti

Şaşkınlık yaratan olayın adresi Antalya.
Antalya Caddesi üzerinde bulunan market sahibi marketin arka kısmında namaz kıldığı sırada markete gelen Alman turist, market sahibinin namaz kıldığını görüp etrafını kontrol ettikten sonra elindeki poşetin içerisine çikolata, gofret ve sigara koydu.
İş yeri sahibinin namazını tamamlamasının ardından hiçbir şey olmamış gibi etrafına bakınan Alman turistin foyası, iş yeri sahibinin güvenlik kamerasını kontrol etmesiyle bozuldu.
Alman turist iş yerindeyken cep telefonundan güvenlik kamerasını kontrol eden ve turistin poşete malzeme koyduğunu gören market sahibi, poşetteki ürünleri boşaltmasını istedi.
TURİSTİ DOLMUŞ DURAĞINDA YAKALADI
Aldığı ürünleri geri bırakan Alman turist marketten ayrılırken kameradan turistin sigara da aldığını gören market sahibi arkasından giderek dolmuş durağında yakaladı.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRDÜ
Bahatdin Şetir’in haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler Alman turisti polis merkezine götürdü.
Alman turistin hatasını kabul ederek aldığı malzemelerin parasını ödemesi üzerine market sahibi şikayetinden vazgeçti.
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