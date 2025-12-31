Abone ol: Google News

Antalya'da muz sarartma tesisinde yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Demirtaş Sebze ve Meyve Hali'nde muz sarartma tesisi deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında kimse yaralanmazken tonlarca muz zarar gördü.

Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 01:10
  • Antalya'nın Alanya ilçesinde muz sarartma tesisinde yangın çıktı.
  • İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, ancak tonlarca muz zarar gördü.
  • Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da saat 21.30 sıralarında Alanya'nın Demirtaş Mahallesi Demirtaş Sebze ve Meyve Hali'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle muz sarartma deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan depoya sıçradı.

DEPOLARDAKİ TONLARCA MUZ ALEVLERE TESLİM OLDU

Alevler nedeniyle depolarda bulunan tonlarca muz zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı alanda inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

