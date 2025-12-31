Antalya'da muz sarartma tesisinde yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'da saat 21.30 sıralarında Alanya'nın Demirtaş Mahallesi Demirtaş Sebze ve Meyve Hali'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle muz sarartma deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan depoya sıçradı.

DEPOLARDAKİ TONLARCA MUZ ALEVLERE TESLİM OLDU

Alevler nedeniyle depolarda bulunan tonlarca muz zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı alanda inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.