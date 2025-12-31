İstanbul Esenyurt'ta kahve fabrikasında yangın çıktı

- İstanbul Esenyurt'ta bir kahve fabrikasında yangın çıktı.
- Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
- Yoğun duman etrafa yayılırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Esenyurt'ta Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bir kahve firmasına ait fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.