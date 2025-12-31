İstanbul Esenyurt'ta kahve fabrikasında yangın çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Esenyurt'ta Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bir kahve firmasına ait fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.