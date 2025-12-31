Çankırı’da kar yağışı etkili oluyor Çankırı’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, il merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

Göster Hızlı Özet Çankırı'da kar yağışı etkisini il merkezinde göstermeye başladı.

Vatandaşlar, karla birlikte sokağa çıkıp fotoğraf çekti.

Kar yağışının gece boyunca devam etmesi bekleniyor. Çankırı'da hafta sonu yüksek kesimlerde yağan kar yağışı, kent merkezinde de yağmaya başladı. İl merkezi, lapa lapa yağan kar ile beyaza bürünmeye başladı. "UMARIM YAĞIŞ UZUN SÜRER" Kar yağışının ardından sokağa çıkan vatandaşlar, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. İl merkezindeki kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor. Kar yağışının uzun zamandır Çankırı şehir merkezinde beklendiğini söyleyen Şeyma Softa, "Uzun zamandır Çankırı şehir merkezine kar yağmasını bekliyorduk. Şu anda kar yağışı başladı. Umarım yağış uzun sürer" diye konuştu.

