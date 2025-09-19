Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 farklı noktada başlayan yangında korku dolu anlar yaşandı..

Akşam saatlerinde ilk olarak Konak Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıkan ve yerleşim alanlarını tehdit eden yangının kontrol edilmesinin hemen ardından Macun Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

MÜDAHALE EDİLDİ

Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarına yakın bölgedeki ormanlık alanda başlayan yangına ekipler yoğun müdahalede bulundu.

İtfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekiplere TOMA'lar da destek sağladı. Bölgede rüzgarın etkili oluşu ekiplerin işini zorlaştırırken, yakın noktadaki lojman ve bazı evlerindeki vatandaşlar güvenli bölgeye yönlendirildi.

Aksu Fen Lisesi'nin yatakhane bölümü de yine tedbir amaçlı boşaltıldığı, öğrencilerin lisenin spor salonuna alındığı öğrenildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede vatandaşların lojman ve evlerine geri döndüğü bildirildi.