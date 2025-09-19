Antalya'da orman yangını: Rüzgar etkisini artırdı

Antalya'da Alanya-Gazipaşa arası Ali Efendi Mahallesi Boyalık mevkiinde saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yangın, Aliefendi Mahallesi’nin yanı sıra İspatlı Mahallesi’ni de etkisi altına aldı.

Alevlere karşı yürütülen mücadele, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, belediye ve jandarma ekiplerinin iş birliğiyle aralıksız sürüyor.

"RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN YAYILIM GÖSTERMEKTEDİR"

Yangının ilk anlarından itibaren Aliefendi Mahallesi’nde söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek sahada ekiplerle birlikte koordinasyonu sağlayan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk,konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aliefendi Mahallemizde başlayan ve İspatlı Mahallemizi de etkileyen yangına müdahale etmek üzere ilgili tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Maalesef bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılım göstermektedir. Çok şükür, şu ana kadar bir can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇELİK YANGIN BÖLGESİNDE

Alanya Belediyesi'nden yapılan paylaşımda Aliefendi Mahallesinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ihbarı üzerine ilgili ekiplerin bölgeye hareket ettikleri belirtilerek, "Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’in koordinesinde ekiplerimiz yangına hızlıca müdahalede bulunuyor. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için sahadayız." denildi.