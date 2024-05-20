Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA

Antalya'da saat 18.30 sıralarında Korkuteli-Antalya karayolu Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkiinde, Korkuteli istikametinden Antalya istikametine giden Ali T. idaresindeki 07 DT 781 plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Feci olayda 1 kişi öldü

Kazada aracın sürücüsü Ali T. ile Safinaz Tosun ve Remzi Burgurlar yaralanırken, Şerife Tekinaykut yaşamını yitirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi itfaiye ekipleri, hurdaya dönen aracın içinden çıkarttıkları yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine sevk edilirken, Şerife Tekinaykut'un cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)