Antalya’da park halindeki minibüs alev alev yandı

- Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki minibüs gece çıkan yangında tamamen yandı.
- İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.
- Yangının nedeni araştırılıyor.
Antalya’da gece saat 23.00 sıralarında Serik ilçesi Kökez Mahallesi’nde İbrahim A.’ya ait, evinin önünde park halinde bulunan 07 AJH 080 plakalı minibüs bir anda alev aldı.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, MİNİBÜS KÜLE DÖNDÜ
Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında araç sahibinin evde olmadığı, komşularının telefonla haber vermesi üzerine olay yerine geldiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.