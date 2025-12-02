Antalya'da park halindeyken alev alan araç küle döndü

- Antalya'da park halindeki kiralık bir araçta yangın çıktı.
- Mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi ve itfaiye kısa sürede yangına müdahale etti.
- Müdahale sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Antalya'da 21.30 Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi 4430 sokak üzerinde park halindeki 07 ASB 059 plakalı Citroen marka kiralık araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
Park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi.
Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile araçtaki yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Bu sırada aracın yandığı bilgisini alarak adrese gelen araç kiralama firması yetkilileri otomobilin durumunu kontrol etti.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.