Aralık ayı başından bu yana vakalarda yüzde 55 oranında düşüşün sağlandığı Antalya'da, yılbaşı öncesi piyango ve alışveriş çılgınlığı sosyal mesafeyi unutturdu.

Antalya'da Kapalıyol olarak bilinen ve aynı anda 3 bin kişinin girebileceği şekilde sınırlandırılan bölgede, insan yoğunluğu had safhaya çıktı.

Aynı bölgede 100 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar da uzun bilet kuyruğu oluşturdu.

Sosyal mesafenin uygulanması için zabıta devreye girdi.

"UMUT KUYRUĞU"

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, Türkiye ve Antalya genelinde biletlerin yüzde 75’inin tükendiğini belirterek, “Yoğun bir ilgi var. Milli Piyango, en büyük ikramiye 100 milyon veriyor. Bu da bayilerin önünde pandemi kurallarına uygun olarak uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor. Yeni yılın gelmesi nedeniyle aralık ayı en fazla hayal kurulan aydır. Umut kuyruğu bu.” dedi.

Antalya'da piyango ve alışveriş kalabalığı VİDEO

"HAYALİM MİLYONER OLMAK"

Sıradaki gençlerinden Beyzanur Yılmaz ise, “Hayalim milyoner olmak. Güney Kore’ye gitmek istiyorum. İnşallah bize çıkar. Uzun bir kuyruk var. Hızlı ilerledi. Ama arkamızda çok sıra var. İznimizde dışarı çıktık.” dedi.

"MESAFELİ OLMALIYIZ"

Sırada bekleyen Tuğba Soysal, “Çeyrek bilet alacağız. Şans bu. Çocuklarıma güzel bir gelecek istiyorum. İnşallah 2021 yılı hepimize uğurlu gelir. Aşırı bir kalabalık var ama herkes tedbirlere uymalı. Dikkatli mesafeli olmalıyız. Kalabalık var ama çocuklarım için endişeliyim, tedirginim. Ama yine de kuyruktayım." diye konuştu.



























