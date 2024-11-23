Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla verdiği sağanak uyarısının ardından, kent merkezi ve çevresinde fırtına beklentisiyle yeni bir uyarı yapıldı. Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 70-90 km, yüksek kesimlerde ise saatte 90-100 km hızına ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtına yaklaşırken, Antalya kent merkezinde şiddetli rüzgar etkisini hissettirmeye başladı.

RUS TURİST, FIRTINAYA ALDIRMADI

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu. Sahile gelenler, oluşan manzarayı cep telefonlarıyla kaydederken, bir Rus turist ise denizin keyfini sürmeye devam etti.

"NEDEN CEKET GİYİYORSUNUZ" DEYİP DENİZE GİRDİ

Rüzgarın etkisiyle uçmakta zorlanan martı ve kargaların aksine, denizle mücadele eden Rus turist, Antalya'nın havasını çok beğendiğini belirterek, "Deniz ve hava harika. Soğuk değil, sıcak. Neden ceket giyiyorsunuz, gerçekten sizi anlamıyorum" dedi. Ardından dalgalar arasında denize girmeye devam etti.

TURİSTİ GÖREN VATANDAŞ: "RUSLAR ALIŞKIN, BİZ DE YAŞLANDIK"

Rus turistin cesaretini gören Oskay Ulusal, "Genelde Ruslar böyle koşullara alışkındır, onlar girebiliyor. Bizimkiler giremez, ben de girmem. Yaşlandık artık" diyerek gülümseyerek turistin denize girmesini izledi.