Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi, nasıl izlenir?

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, zorlu Başakşehir deplasmanına çıkacak. Futbolseverler maçının ne zaman oynanacağını, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar ve muhtemel 11’ler…

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 14:00
  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.
  • Maç 6 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
  • Fenerbahçe, galibiyet alarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Süper Lig’in namağlup tek takımı olan Fenerbahçe, geçen hafta lider Galatasaray ile berabere kalarak zirve takibini sürdürmüştü.

Sarı-lacivertliler, bu hafta ise kritik bir mücadelede Başakşehir’e konuk olacak.

Galatasaray’ın yalnızca 1 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Futbolseverler, Başakşehir – Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. 

İşte maça dair tüm detaylar… 

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir – Fenerbahçe mücadelesi, 6 Aralık Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak.

Saat 20.00’de başlayacak maçta düdüğü hakem Adnan Deniz Kayatepe çalacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Harit, Fayzullayev, Shomurodov, Da Costa.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown (Levent), İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, Duran.

