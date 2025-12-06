Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi, nasıl izlenir?

- Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.
- Maç 6 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- Fenerbahçe, galibiyet alarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.
Süper Lig’in namağlup tek takımı olan Fenerbahçe, geçen hafta lider Galatasaray ile berabere kalarak zirve takibini sürdürmüştü.
Sarı-lacivertliler, bu hafta ise kritik bir mücadelede Başakşehir’e konuk olacak.
Galatasaray’ın yalnızca 1 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.
Futbolseverler, Başakşehir – Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
İşte maça dair tüm detaylar…
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir – Fenerbahçe mücadelesi, 6 Aralık Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak.
Saat 20.00’de başlayacak maçta düdüğü hakem Adnan Deniz Kayatepe çalacak.
Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Harit, Fayzullayev, Shomurodov, Da Costa.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown (Levent), İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, Duran.