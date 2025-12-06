Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi, nasıl izlenir? Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, zorlu Başakşehir deplasmanına çıkacak. Futbolseverler maçının ne zaman oynanacağını, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar ve muhtemel 11’ler…