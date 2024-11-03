AA & Ensonhaber
Yurt genelinde hava sıcaklıkları özellikle birkaç gündür bir hayli düşmüş durumda.
Geçtiğimiz gün meteoroloji uzmanları ülke genelinde hava sıcaklıklarının 9 derece birden düşeceğini söylemişti.
Soğuk havanın etkisine giren ülkemizde sahil kesimlerinde özellikle Antalya'da durum pek de öyle değil.
SICAĞI FIRSAT BİLEN ANTALYALILAR DENİZE KOŞTU
Sıcaklıkların 30 dereceyi bulduğu Antalya'da vatandaşlar güneşi fırsat bilip plajlara akın etti.
Güneşi fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkararak doyasıya eğleniyor.
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