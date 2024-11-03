Haberler



İç Haber



Antalya'da vatandaşlar denize girmeye devam ediyor

Antalya'da vatandaşlar denize girmeye devam ediyor Ülke genelinde havaların soğumasıyla tatil bölgeleri bir hayli boşalmış durumda. Ancak Antalya'da vatandaşlar güneş fırsat bilip denize girmeye devam ediyor.