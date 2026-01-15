Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

- Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı.
- Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
- Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek, kaza alanında çalışmalar başlatıldı.
İstanbul'da Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halinde olan 3 İETT otobüsü çarpıştı.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.