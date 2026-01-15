Abone ol: Google News

Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Başakşehir Fenertepe Yolu Habipler istikametinde 3 İETT otobüsünün karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralıların olduğu öğrenilirken kazaya müdahale devam ediyor.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 07:56 Güncelleme:
Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
  • Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı.
  • Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
  • Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek, kaza alanında çalışmalar başlatıldı.

İstanbul'da Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halinde olan 3 İETT otobüsü çarpıştı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İç Haber Haberleri