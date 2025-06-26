Antalya'da yavru caretta caretta balıkçılar tarafından kurtarıldı

Antalya'da Alanya ilçesi sabah saatlerinde Okurcalar sahili açıklarında tekneyle balığa çıkan amatör balıkçılar, su yüzeyinde plastik çuval içinde çırpınan yavru bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı.
CARETTA CARETTA'NIN KURTARILMA ANI KAMERADA
Tekneye alınan caretta caretta, makas yardımıyla çuvaldan dikkatlice kurtarıldı. Kaplumbağa daha sonra sağlıklı şekilde denize salındı.
Kurtarma anları balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, kaplumbağanın çuvaldan çıkarılması ve tekrar denize bırakılması yer aldı.