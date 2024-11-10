Antalya'daki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
AA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün çıkan orman yangınının büyümeden kontrol altına alındığı açıklandı.

Ekiplerin kontrol altına aldığı yangın sonucunda, 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Güzören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

KARA EKİPLERİ YANGINA GECE DE MÜDAHALE ETTİ

Akşam havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalara ara verirken, kara ekipleri müdahalesini gece boyunca sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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