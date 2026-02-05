Kocaeli merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütünün deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, sınır illerinden yurda soktukları düzensiz göçmenleri güvenli evlerde beklettikleri, daha sonra Ankara, Bolu ve Düzce üzerinden araç değiştirerek Kocaeli'ye sevk ettikleri tespit edildi.

10 AYRI İLDE OPERASYON

Harekete geçen ekipler, Kocaeli, Tokat ve Sakarya'da belirlenen adreslere ve araçlara yönelik 10 ayrı operasyon düzenledi.

39 GÖÇMEN YAKALANDI, 10 ARACA EL KONULDU

Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, 39 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Aramalarda sahte pasaport ve kimlik belgeleri ele geçirilirken, suçta kullanıldığı belirlenen biri tır 10 araca el konuldu.

11 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, kaçmaya çalışan bazı göçmenlerin taksiye binme anı, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.