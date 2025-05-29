Antalya’ya dolu sürprizi

İHA

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda aniden bastıran dolu, bölgeyi adeta beyaza bürüdü. 1860 metre rakımlı Alacabel Geçidi’nde etkili olan yağış, kar manzaralarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Seydişehir yönünde yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda saat 13.00’te başlayan dolu, 14.00’e kadar aralıksız devam etti.

15 SANTİMLİK DOLU TABAKASI TEMİZLENDİ

Yerde 15 santimetreye ulaşan dolu örtüsü nedeniyle kara yolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Karla mücadele ekipleri, dolu birikintilerini temizlemek için yaklaşık bir saatlik yoğun bir çalışma yürüttü. Yolda güvenliğin sağlanmasının ardından ulaşım kontrollü olarak devam etti.